Taas on võimalik vabaainena õppida mulgi keelt ja kirjandust. Seda kursust on õppedirektor Kadri Steinbachi sõnul ka varem olnud, kuid mitte eelmisel aastal. "Lisaks oma üliõpilastele pakume seda täiendusõppe huvilistele ehk siis tegelikult võib igaüks seda võtta," märkis ta. Tänavust kursuse võtjate arvu ta veel ei teadnud, aga varem on seda kuulanud umbes 15 inimest.