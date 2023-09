"Meil on kaks kaamerat sinna paigaldatud. Vaatasin salvestisi ja sealt on näha, et esmaspäeval kell 14.30 üks selline kooliealine poiss tõukerattal läheneb Vaksali tänava poolt sambale, teeb kiirelt sinna kritselduse ja suundub Talli tänava poole edasi," rääkis ta. "Vaatas veel vasakule ja paremale ja siis avastas, et on kaamerad, ja pani kiirelt lauluväljaku poole edasi."