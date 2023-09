Juhtkiri ⟩ Eks kolme aasta pärast ole näha, kas Clevon ujub või upub

Oma viimasel istungil arutas linnavolikogu tükk aega, kuidas sõnastada Cleveronile, nüüd Clevonile aastaid tagasi antud hoonestusõiguse pikendamist ühe aasta võrra. Paraku oli see tühja tuule tallamine, sest Clevonil pole aastase pikendusega suurt midagi teha. Tema palub oma laienduse ehitamiseks vähemalt kolme aastat, sest tal on mõnevõrra rasked ajad ja ehitustöö jääb kaugemasse tulevikku.

Küsimus on nüüd selles, kas linn hindab hoonestusõiguse pikendamise kolmeks aastaks liiga riskantseks või mitte. Kui linnavolikogu arvates on tuntud ja tunnustatud ettevõtjale üht kinnistutükki nii-öelda soojas hoida liiga riskantne, siis võiks selle ka ausalt ja otse välja öelda, mitte ettevõtjale täiesti ebavajaliku otsuse sõnastamisega pead murdes mitmekümne inimese tööaega raisata. Kui aga ollakse seisukohal, et ettevõtluse ja ettevõtjate toetamine ning linnas töökohtade hoidmine on tähtis, võiks ka otse ja ausalt seda öelda ning anda Clevonile see aeg, mida tal vaja on.