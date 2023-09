Viljandi gümnaasiumi ema ja tütre tandem kandideerib parima huvialaõpetaja tiitlile

Seletuskirjas on märgitud, et Ave ja Kertu Alvre põimivad õpilaste mitmekülgse arengu toetamiseks rahvatantsutundidesse teiste tantsustiilide elemente ja loovmängu, tantsurühmade repertuaaris on nii pärimustantsu kui XXI sajandi autorite koreograafiat. Mõlema töö eesmärk on võimaldada igal huvilisel õpilasel osaleda tantsurühma tegevuses, sõltumata tema võimetest ning varasematest oskustest ja kogemustest. Oluline on, et õpilane saaks algteadmised ning innustust ja soovi avastada enda jaoks tantsu.