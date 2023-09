Tarvastu paisjärve kaitsmise palve korjas kiiresti kokku tuhat häält ning läks riigikokku. Mis saab edasi?

Rahvaalgatuse looja ja allkirjade kogumise algatanud Mustla elanik ja ettevõtja Gerdo Jõesaar ütles esmaspäeval, et rahvaalgatus on kogukondlik ja kollektiivne üritus ning isiklikku suurt au ja uhkust ta seetõttu ei tunne. "Igaüks oleks võinud selle algatuse teha," lausus ta. "Nii et kui küsida, kuidas tunne on pärast nii kiiret allkirjade kokkusaamist, siis see hea tunne jaguneb kõigi allkirja andnud inimeste vahel ühtlaselt laiali."