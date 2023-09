RAHVAS ÜTLEB ⟩ Kui palju teie oma esimesse klassi läinud lapsele taskuraha annate?

Tihti hakataksegi lastele taskuraha andma siis, kui nad on kooli läinud. Summa sõltub lapse vanusest, vajadustest, aga ka pere majanduslikest võimalustest. Samuti on otsustamise koht, kas anda taskuraha iga päev, iga nädal või kord kuus. Et rasket otsust oleks lihtsam langetada, palume teil teada anda, kui palju teie olete otsustanud oma esimesse klassi läinud lapsele taskuraha anda või kui palju olete minevikus andnud. Et andmisharjumused võivad olla erinevad, palume teil vastata, kui palju teie laps ühe kuu jooksul taskuraha on saanud või saama hakkab.