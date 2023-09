2018. aastal riigikohtu otsusega üheksaks aastaks vangi saadetud Remmelgas võis seaduse järgi tänavu kevadel taotleda ennetähtaegset vabastamist, aga seda ei toetanud vangla, kes nimetas oma hinnangus Remmelgat lastele kõrgohtlikuks, ega ka prokurör, kelle hinnangul on võimalik, et mees võib vabadusse pääsedes taas mõnda last rünnata.