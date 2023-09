LAMBAD TUPPA KAISSU ⟩ Viljandimaa lambakasvatajad on hädas üha verisemate hundirünnakutega

Vasara külas Vana-Vasara talu pidavad Marju ja Villu Käo on pikki aastakümneid lambaid kasvatanud ning harjunud sellega, et aeg-ajalt mõni neist rebaste või huntide küüsi langeb, 30. juulil avastatud kuus huntide murtud looma ja külarahva jutud teistestki hundirünnakutest on neil aga südame raskeks teinud.