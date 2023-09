Tarvastu paisjärvest sai kiiresti mudaväli ning veetase langeb edasi. Pilt on tehtud 29. augustil.

1. septembril algas Tarvastu paisjärve kaitseks allkirjade kogumine, et need riigikogule edasi anda, ning kahe päevaga on oma allkirja andnud üle 1000 inimese.