Ringi juhendaja Toomas Raba nentis, et rebane seal päris igapäevane külaline ja tehnikahuviline siiski ei ole. "Me oleme aga üsna linna servas ning mõnikord satub siia loomi küll. Alles sel talvel käisid meil siin näiteks kitsed külas."

Eesti jahimeeste selts on märkinud, et linnarebased on Eestis järjest tavalisemad. Üks põhjus, miks rebased linna kolivad, on nende elupaikade vähenemine, teine põhjus aga inimasustustest lihtsamalt leitav toit. Viljandis on rebaseid päris tihti nähtud Uueveskil, Köstis ja lossimägedes.