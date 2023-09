Laevamudeldajate klubi ei põlga ära ka õhulaevu ja õpetab kõige muu kõrval ajalugu

Sõna "laevamudel" toob küllap paljudel silme ette hiiglasliku pudeli, mille sisse on pintsettide ja muude tööriistadega väga ettevaatlikult suur purjekas ehitatud. Viljandi laevamudeldajad on siiski keskendunud moodsamatele tegevustele. Järvekülg ise on küll mõne laeva pudelisse ajanud ja kinnitab, et see on spetsiifiline töö. "Kui aga keegi peaks soovima seda teha, siis tulgu ja nokitsegu pealegi – paras väljakutse on välja mõelda, kuidas see pudelisse saada."