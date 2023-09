Viljandi huvikooli motoring tegutseb Vikerkaare tänaval, kus töökoja taga on ka ringi enda sõidurada. Kohaletulnud huvilistele rääkis ringi hingeelust õpetaja Toomas Raba.

Viljandi huvikooli mototehnika ring on pesapaiga leidnud Vikerkaare tänaval. Lisaks töökojale on seal ka mõni aasta tagasi valminud sõidurada, mille üle on lapsed ja noored õpetaja Toomas Raba sõnutsi iseäranis õnnelikud. "Ja eks ma ise ka."