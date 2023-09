Kui Viljandi kunstikool oli juba kell 11 rahvast täis, siis Paalalinna koolis oli sel ajal veel rahulik. See andis suurepärase võimaluse uurida, mida siis tehnikaringidel on plaanis huvilistele näidata.

"Näiteks näitame trikikarti," ütles Ruudi Silmann, kelle juhendada on huvikooli mehhatroonika- ja robootikaring. "Selline vägev ta meil on ning kahe kooli koostöös tehtud: Viljandi kutseõppekeskuse õpilased keevitasid raami, panid paika ja värvisid, elektrooniline osa ja idee on meilt."