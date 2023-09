Nagu direktor Laineli Parrest rääkis, on juba mitmel aastal Viljandis korraldatud Huvimäss mõeldud ilmselgelt küll lastele ja kooliõpilastele, ent kunstikoolil on märksa laiem haare. "Oleme püüdnud teha nii, et haarame kogu linlaste elukaare," selgitas ta. Kunstikooli ongi oodatud nii üheksakuused beebid kui ka soovi korral kas või 90. aastates huvilised, kel on valida nii seenioride rühma kui ka näiteks tavalise täiskasvanute keraamikaringi vahel.