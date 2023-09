VILJANDI PARANDUSFESTIVAL ⟩ Ugala tiigi kaldal hakatakse jälle vanadele asjadele uut elu andma

Festival juhib tähelepanu kestlikule tarbimispõhimõttele, et katkiläinud asja ei visata kohe ära, vaid üritatakse seda parandada. Paranduskultuur on festivalikorraldajate sõnutsi osa suuremast liikumisest, mille eesmärk on vähendada ringluses olevate materjalide hulka ja pidurdada tootmist.