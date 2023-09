Üks Viljandimaa kolmest kodust, mis nädal tagasi Rakvere ametikoolis presidendilt kauni kodu tiitli pälvisid, on Enn ja Lea Mikaadu Ristimäe talu Atika külas Mulgi vallas. Selle metsade rüppe peituva kodu lugu on põnev: põline talukoht on perekonnale kuulunud juba 1864. aastast.