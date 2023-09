KADRI PAAS ⟩ Putini korraldatud genotsiid tipneb tugeva Ukrainaga

Ukraina hümni esimene rida on ehk kõige paremini tõlgitav kui "Ukraina hiilgus ei ole veel kadunud". Hümn on kirjutatud XIX sajandi keskpaigas, ajal, mil Venemaa keiserlikud võimud püüdsid maha suruda kõik Ukraina rahvusliku identiteedi väljendusviisid. See hümn on endiselt aktuaalne ja väljendab suurepäraselt praeguste ukrainlaste otsustavust, kui nad seisavad vastu Venemaa uuele katsele nende riiki alistada.