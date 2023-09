Vaba mõte ⟩ Mälestuskivi Mõisaküla koolile

Olukord, et lasteaias on 40, aga koolis kõigest neli last, on kõrvalt vaadates lausa jabur. No miks peaks laps sõitma igal hommikul umbes 13 kilomeetrit – selline on Mõisaküla ja Abja kooli vahemaa –, kui ta võiks hommikul kooli ja pärastlõunal sealt koju tagasi jalutada? See on aga näide, mis juhtub, kui ühe kooli maine kohalike endi seas mutta vajub.