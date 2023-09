Ühest küljest võiks Viljandi tänavahoolduse ja -hooldaja teemal villast visata: «Las poisid kaklevad, peaasi, et lumi saaks kenasti roogitud!» Paraku on sellel kaklemisel üsna krehvtine hinnasilt küljes. Tõsi, RoadWesti umbes kaks korda odavam pakkumine tekitas ka Sakala toimetuses küsimuse, kuidas see on võimalik ning mida me teeme, kui selgub, et uustulnuk siiski ei saa oma tööga hakkama. Linnavalitsus on aga asjaolusid uurinud, RoadWesti teisi koostööpartnereid pinninud ning kaebusi pole kuulda olnud. Nii et meil on üksnes konkurendist EKT Teede sõna, et RoadWesti pakkumine pole mõeldav.