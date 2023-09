Viljandi vallas sai Eero Metsvahi avada koolidirektorina õppeaasta koguni kahes kohas, sest tema juhtida on nii Paistu kui Heimtali kool. Mõlemas neist vähenes esimesse klassi minejate hulk kuni kaks korda. Paistus alustas viis last ning Heimtalis 13. Mullu olid samad arvud 10 ja 21.

"Kooli seisukohast on see isegi hea," tunnistas Metsvahi. Mõlemas koolimajas on ruumiga suur nappus ja nii mahuvad lapsed paremini ära, jätkub õpetajaid ning ka sööklas saab lõunavahetunnid sujuvamalt korraldada. "Ruumikitsikus on meil tegelikult päris suur," nentis direktor.