Viljandi Schloss Fellini hotelli omanik avaldas lasteraamatu

Viktor Siilatsi kirjutatud ja viljandlanna Kristi Kangilaski illustreeritud raamat jutustab lennujaamabussist Ikarus, kelle suurim soov on lennata ja kes visalt oma unistuse täitumise poole liigub. See on lugu sõprusest ja kohusetundest ning selle käigus saab ühtlasi tuttavaks lennujaama elu ja lennunduses kasutatavate mõistetega.