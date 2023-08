JUSTIN PETRONE ⟩ Inspireeriv Viljandi, kus elavad inspireerivad ladinaameeriklased

KESET PANDEEMIA kõledat sügavikku märkasin ühtäkki, et meie linna on tekkinud tumedajuukselised tegelased, salapärased võõrad, kes luuravad pidude ­ääremail ja kelle kitarriplõnnimist võib kuulda, kui mööduda nende Posti tänava üüritoast. Tšiillased! Inimesed minu ümber kõnelesid neist nii, nagu oleks laevatäis Valparaísost pärit muusikuid Viljandi järves laevahuku läbi elanud ja kaldale triivinud. Tegelikult oli neid üksnes kaks: Tomás del Real ja Javier Navarro. Kuid nad on tähtsad. Nad on osa millestki uuest, nimelt ladinaameerika kogukonnast Viljandis.