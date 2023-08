Nagu ütles esmaspäeval alanud turniiri korraldaja, treener Priit Pihl, on tänavu osalejaid eelmiste aastatega võrreldes rohkem, üksik- ja paarismängu turniiri peale kokku 58 mängijat. Üksikmängu meistrivõistlustel teeb kaasa 33 meest ja 14 naist.

"Osalus on päris hea: viimaste aastate suurim," lausus Pihl. "Arvestades harrastajate hulka, on see üsna okei number. Paljud ei harrasta tennist ju võistlemise pärast."