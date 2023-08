Neljapäeva hommikul teatas Circle K, et teeb üleeuroopalise kampaania, nii et kella 14 ja 17 vahel on kütuse liitrihind tavahinnast 15 senti soodsam. Ettevõte põhjendas kampaaniat kooli algusega, mis toob peredele kaasa suuri kulusid. Olenevalt kütuseliigist tavalisest kuni kümme protsenti odavam pakkumine aitab ettevõtte esindaja hinnangul peresid sel raskel ajal.