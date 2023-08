Politsei peab leitud dokumendid hävitama

Viljandi politseijaoskonna patrullitalituse juht Silver Simuste rääkis, et politsei saab Eestis aastas tuhandeid teateid leidude kohta ning kõige rohkem on nende seas mobiiltelefone, jalgrattaid, dokumente, võtmeid, raha- ja käekotte, ehteid, riideid ja lapsevankreid. "Paraku on suur hulk leide sellised, mida politsei tegelikult vastu võtma ei peaks ning mille võiks leidja ise utiliseerida," nentis ta.