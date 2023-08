1. SEPTEMBER ⟩ Ranitsatoetus inflatsiooni tormituultes ei tõuse

Mulgi vallas on esimesse klassi mineva õpilase toetus ehk nõndanimetatud ranitsatoetus 100 eurot ning eraldi avaldust selle saamiseks esitama ei pea: see makstakse laste vanematele või hooldajatele välja nimekirja alusel. Toetuse saamise tingimus on, et saaja oleks rahvastikuregistri järgi selle valla elanik.

Vallavanem Imre Jugomäe sõnade kohaselt on ranitsatoetus aastaid sama suur olnud ning selle tõstmise mõte pole vallavalitsuse laualt läbi käinud. Vallavanem tõdes küll, et lapsevanemate kulud on üleüldise hinnatõusu tõttu kasvanud ja toetus võiks sellega sammu pidada, aga nentis, et samamoodi on tõusnud valla kulud ning hinnatõus pitsitab kõiki. "Pigem oleme vallas praegu sellises olukorras, et tuleb hakata jagatavaid toetusi selle pilguga üle vaatama, et eelkõige saaksid toetatud need, kellel seda väga vaja on."