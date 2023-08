JUHTKIRI ⟩ Kelle tahe peaks Tarvastus peale jääma?

Paljudele kohalikele on see kurb uudis, sest aastatega oli järvest saanud armastatud ujumiskoht, kust käidi ikka ka kala püüdmas. Elukvaliteeti parandab selline järveke palju ning sellepärast seda omal ajal väga tahetigi. Kohalike huvi ja meelsuse näitamiseks on pika paisjärvesaaga jooksul korjatud ka allkirju ning enam kui 700 inimest on öelnud, et soovivad järve allesjäämist. See on arvestatav toetus. See on rohkem, kui vallavanem viimastel valimistel hääli kogus.