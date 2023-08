Tallinna Kaubamaja kontserni kuuluv TKM Kinnisvara on Viljandi kunagise bussipargi territooriumil laiuvate hoonete lammutamisega jõudnud niikaugele, et varsti on müürid kadunud ja plats puhas. Sinna kavandatava kaubanduskeskuse tarvis pole aga veel detailplaneeringutki.