Kolmekorruseline maja on Mõisaküla koolile hirmutavalt suur olnud juba mõnda aega. Eeloleval õppeaastal jätkab seal kooliteed vaid neli last ehk sada korda vähem lapsi kui tippajal.

Mõisaküla kooli direktoril pole reedesel kooli avaaktusel kellelegi aabitsat ulatada, sest esimesse klassi ei lähe seal ühtegi last. Nii juhtus ka kaks sügist tagasi, aga nüüdseks on õpilaste koguarv kukkunud sedavõrd, et neljaklassilises algkoolis ongi vaid neli õpilast.