Teleülekandega jõulujumalateenistus tuleb Viljandis ja kiriku remondiks korraldatakse rahakogumine

Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul (EELK) kunsti-, kultuuri- ja arhitektuuriväärtusi taastada ja hoida aitava Kirikufondi juhataja Janek Mäggi ütles, et Eesti aasta tähtsaim jumalateenistus tuleb president Alar Karise soovil tänavu Viljandi Jaani kirikus ning selleks on kokkulepe sõlmitud nii presidendi kantselei kui ka peapiiskop Urmas Viilmaga.

"Viljandi Jaani kirik on terve Eesti jaoks väga oluline paik, aga seni on see vähe tähelepanu saanud. See pühakoda on kannatanud ka Nõukogude režiimi ajal," kõneles Mäggi.