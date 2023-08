Augusti viimase dekaadi algul välja hõigatud kutsega otsib ettevõte nelja või viit inimesi, kes aitaksid piparmünti, saialille, mets-kassinaerist ja üheksavägist noppida ning drooge puhastada ja pakendada. Esimese kutsungi peale oli ta saanud mõne kõne ja kaks inimest olid täitnud töölesaamiseks vajaliku ankeedi ühismeedias jagatud veebiaadressil. Kesine huvi näitab Laansalu sõnul, et sellist olukorda pole, et kõik tahaksid meeletult tööle tulla, pigem on huvi ilmutanud need, kes ettevõtet juba teavad või on miskit tööst kuulnud.