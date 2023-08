Vallavanem Alar Karu sõnul valmistab vald praegu ette hanget, et leida investeerija, kes tahaks endises Leie koolimajas mingisugust tegevust arendada. "Ise sooviks, et koha saaks endale ettevõte, kes pakuks ka kohalikele inimestele võimalikult palju tööd," lausus ta.

Esialgu on vald ühe mõttena kaalunud pakkuda hoonestusõigust. "Tahame olla veendunud, et ei tekiks olukorda, et keegi ostab maja ja loodab selle kallimalt edasi müüa. Me oleme ikka huvitatud, et seal alustataks päriselt ka tegevust," rääkis Karu.