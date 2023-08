Nagu ütles Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhataja Kaupo Kase, on Kesklinna kooli juhtkonnaga tundide hilisema alguse küsimust küll arutatud, kui bussigraafikusse muudatuste tegemist ette näha ei ole. "Meil on hommikul vaja inimesed tööle saada ja meil ei ole rahaliselt võimalik liine juurde panna," põhjendas ta ning nentis, et elukorraldus hakkabki ilmselt kõige keerukam olema kaugelt kooli tulijatel. Ta tõi näite mõnest noorest, kes elab linna poolt vaadates Viljandi valla teises otsas. "Buss väljub tema juurest kell 7 ja jõuab nii 7.30 või natuke hiljem Viljandisse. Eks ta pea koolis siis pikapäevarühmas olema."