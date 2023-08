MARKO SUURMÄGI ⟩ Häbi läheb üle, aga raha eest saab asju osta

Kui Eestis lahvatab mõni poliitskandaal, milles on peakangelase roll ministril või lausa peaministril, käivitub poliitiline vaatemäng täpselt etteantud stsenaariumi järgi. Opositsioon väidab, et see on läbi aegade vaat et suurim skandaal ja selle keskmes olev poliitik peab orbiidilt kaduma. Mõnel puhul võibki sellest piisata. Eeskätt siis, kui tegemist on võimu ja riigi rahakoti kuritarvitamisega isiklikuks otstarbeks. Praegune skandaal on määratult laiem, ometi töötab opositsioon sellesama, 1990. aastate lõpu stsenaariumi järgi. Ei ühtegi märgatavat ettepanekut, mis probleemi lahendaks.