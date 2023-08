Esmaspäeval otsustasid linnajuhid, et osaühing Haljaste Holding võib rajada linnale kuuluvale tühjale maale 13-kohalise parkla nii, et üheksa kohta jäävad Reinu tee ja neli Tina tänava äärde. Linn annab maa ettevõttele tasuta ja tähtajatult, aga klausliga, et kui tal peaks tekkima selle maa kasutamiseks parem idee, peab tulevase mängutoa omanik parklast loobuma.