"Ta oli karjakoer küll ja valvas lambaid, aga ei elanud lambaaedikus, vaid oli ikka kodukoer," lausus Harri Ots ja tähendas, et on perega seal kandis toimetanud paarkümmend aastat, aga selliseid asju polnud enne juhtunud. Perel on alati olnud koerad ja nagu maal ikka, on nad olnud õues lahti. "Nad ise minema ei lähe. Aga Austraalia karjakoer oli väikest viisi valvur ka ja kui ta nägi loomi, siis ajas ikka minema," rääkis Ots ning tõdes, et möödunud nädalal oli lihtsalt õnnetu juhus.