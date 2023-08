VILJANDI VALD ⟩ Okas hinges, allkirjad kogumisel ja ainult keerulised lahendused. Tarvastu paisjärve päästmise lootus voolab tasapisi allavett

Viljandi vallavalitsus saatis Oru kinnistu omanikele palve, et kohtu otsus, millega nõutakse Tarvastu paisjärve veetaseme langetamist, peatataks. Omanikud sellele ei reageerinud ning kohtu otsus on seega jõus: järv tuleks vastu paljude teiste kohalike ja valla enda tahtmist oluliselt madalamaks teha, et Oru kinnistut kimbutav liigniiskus ja üleujutused kaotada.