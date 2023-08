Miks on Viljandi südames tänav, kus võivad liigelda vaid selle elanikud?

Tegelikult hakati Talli tänaval liiklemist piirama juba 2015. aastal, kui tänava mõlemasse otsa paigaldati mootorsõidukite liikumist keelav märk. Viljandi linnavalitsuse haldusameti spetsialist Heikki Teearu meenutas, et siis arutati asja Talli tänaval elanud endise riigikogu liikme ja Viljandi linnapea Kalle Jentsi soovil liikluskomisjonis.

Teearu sõnul otsustati märk paigaldada seetõttu, et Talli tänaval oli hakanud noortekeskuse ja Omniva jaotuskeskuse tekkega rohkem autosid liikuma. Tänav on kitsas ja eriti talvisel ajal läksid teeolud seal kehvaks. Teearu sõnutsi oli ühe kinnistu aed lausa katki sõidetud. Veel ütles ta, et tiheda liikluse tõttu oli jalakäijatel tänaval ohtlik kõndida.