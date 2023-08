"Olen väga rahul. Me ei oodanud, et kohe A-finaali saame, see on siiani väga üllatav," õhkas Meinbek. "Treeningkava oli hästi üles ehitatud ja toimis. Laupäeval, kui me vee peale soojendust läksime tegema enne eelsõitu, ütlesin paadikaaslasele, et tunne on hea, ei ole millegi kallal nuriseda."