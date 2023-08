Kiireim libahunt oli kottpimedas võistlemisega sinasõber

Libahundi jooks pani punkti üritusele "Augustiöö Augustiga". Nagu ütles selle korraldaja, Karksi-Nuia kultuurikeskuse juhataja Leana Liivson, siis jooksjate arv sõltub ka ilmast – kui on vihmane, toob see vähem jooksjaid kohale. Laupäeva hilisõhtul oli aga vihm enne jooksu lõppenud ja võitluse peakohtuniku Leo Liiberi sõnutsi valitses ideaalne jooksuilm. "Paremat enam olla ei saa," sõnas ta. Oli soe ja veidi niiske kesköö. Liiber rääkis enda kogemusest, et kuigi pole täpselt näha, kuhu jalaga astud, siis vähemasti talle tundub, et pimedas jookseks justkui kiiremini. "Siis ei tunneta seda tempot ega kiirust sellisel kujul üldse," selgitas ta.