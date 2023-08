MM-i hõbedamees soovitab pilku hoida noortel lätlastel

"Soolodest kindlasti Karel Kutsar ja korvidest on Eesti paremik kohal. Lisaks veel lätlased, kes on praegu Balti parimad ja maailmameistrivõistluste viiendad," rääkis võistluse korraldaja Anti Kala nimekamatest sõitjatest, kes võistlustules olid. Küsimuse peale, kas olukord, kus Kert Varik enam võistlustules ei ole, on ka publiku osavõtule mõjunud, vastas Kala, et pealtvaatajaid siiski jagub, kuid ilmselt mingil määral see ikka mõjutab. Ta lisas, et külgvankrite sõit on endiselt päeva nael. "See on Nuia fenomen lihtsalt. See teema on siin juba nii ammusest ajast sisse juurdunud," lausus ta.