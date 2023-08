Viljandist pärit muusik Stefan abiellus

Üheskoos nüüd juba värske abikaasa Victoriaga avaldati pulma kuupäev juba mullu detsembris ja selleks oli 26. august. Oma sotsiaalmeediakontol on laulja pildi allkirjaks kirjutanud "Just married", mis eesti keeles tähendab värskelt abiellunud. Postitus pälvis kommentaatoritelt kohe palju õnnesoove.

Varemalt on Sakala kirjutanud Stefanist, et kuigi ta on pesuehtne armeenlane, on ta sündinud Viljandis ja ligi poole oma elust, kuni gümnaasiumi lõpetamiseni 2017. aastal, laulnud Viljandi muusikakooli stuudios Viva la Musica, kuhu sattus mõni aasta pärast seda, kui tema õde oli sama stuudio lapseks saanud.