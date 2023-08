Uuenduskuuri läbiv Paistu kiriku torn sai välgutabamuse

"Ronisin kellatorni nii kõrgele, kui mu redelid kandsid: kõik signalisatsiooniandurid tornis olid ribadeks, juhistik oli paaris kohas maha põlenud ning puldid olid tummad," kirjeldas Paistu koguduse hooldajaõpetaja Allan Kährik ja märkis, et kahju on vähemalt 3500 eurot. Tõenäoliselt on see veelgi suurem, sest koguduse lauaarvuti ei võtnud enam pilti ette, modem on läbi ja õhukuivati niiskusekogujal osa tulesid ei põle.