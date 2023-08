Eesti peakokkade ühendus tuleb Mulgimaale maitserännakule

Pühapäeval algab Eesti peakokkade ühenduse kahepäevane maitserännak toidupiirkond Mulgimaal, kus nende reis viib erinevate väiketootjate ja toitlustajate juurde. Alates esimese toidupiirkonna väljakuulutamisest on saanud traditsiooniks, et peakokad just seda piirkonda külastavad.