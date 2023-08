«Aega on jube vähe jäänud ja seega anname endast parima. Praegu katsume ühe tuttava abiga saada rahvastikuregistrist kätte nende viljandlaste andmeid, kes on suutelised enda ees lumelabidat lükkama, ja siis üritame selle põhjal hakata inimestele määrama piirkondi, kust nad peaksid lume ära ajama,» selgitas üks linnavalitsuse ametnik. «Esimesena katsume tuvastada need, kes käivad tööl. Väljatöötamisel on äpp, mis paneb nende liikumised kaardile – igal inimesel on küljes GPS-i andur. Ülejäänud kohad jäävad siis juba pensionäride ja kodus töötavate inimeste kanda.»