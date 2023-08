Ekspertiisi kokkuvõttes on kirjas järgmine: "Ettepanekuala kaitse alla võtmine on otstarbekas ja põhjendatud, see rikastab oluliselt piirkonna elukeskkonda läbi elurikkuse ja maastiku kaitse, samuti on piirkonnas hetkel mitmeid turbakaevandusi ning intensiivne põllumajandus, ala kaitse alla võtmine aitab hoida inimeste elukeskkonda elamisväärse ja atraktiivsena."