Juba paar aastat on Eestis hinnad kallinenud ning inimesed on pidanud poodides soodustusest märku andvaid silte jälgima. Analüütikud ennustasid jaanuaris, et aasta lõpus on oodata toiduhindade stabiliseerumist, kuid kas hinnatõus on poodlejate ostuharjumusi ikkagi muutnud?