Eestil tuli südika avageimi järel Hispaaniale alla vanduda

Eesti koondise noorim liige, libero positsioonil mängiv 17-aastane Viljandi võrkpallikasvandik Janelle Leenurm nentis, et viimasest kohtumisest on meel pisut kurb, arvestades, kuidas mängu lõpuni sai võideldud, ent suures pildis, kogu turniirist jääb ikkagi positiivne emotsioon. "Kogu see kogemus – äge! Esimene finaalturniir kodus. Nii palju inimesi. Palju sõnumeid, et "Nii tublisiti mängisite ja pingutasite!". Nii palju fänne tuli juurde. Hästi lahe atmosfäär," rääkis ta ning lisas, et selline toetus loeb palju.