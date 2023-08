Suluseis Viljandi tänavahoolduse küsimuses on kaasa toonud selle, et viljandlastel on kolm valikut ning ükski neist pole kuigi hea. Esiteks siis see, mille poole me ilmselt teel oleme: pikendada lepingut EKT Teedega, kelle puhul on linn jõudnud seisukohale, et on talle seni ülemäära palju maksnud.