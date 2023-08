Abistatud enesetapu katse Viljandimaal tõi halli ala valgusvihku

Kui eutanaasia, näiteks inimesele surmava süsti tegemine, on Eestis keelatud, siis enesetapu abistamine jääb hallile alale. Mais tutvustas mittetulundusühingu Kodanik ja projekti «Väärikas lahkumine» algatanud Paul Tammert oma plaane Kanal 2 saates «Täistund» ja rääkis, et oli uurinud nii politseist, sotsiaalministeeriumist kui prokuratuurist, kas see, kui ta elust lahkuda soovivale inimesele vajalikud vahendid muretseb, on keelatud, ning saanud põhimõtteliselt vastuseks, et ei ole.